Нова хвиля COVID-19 прийшла і на Закарпаття — 500 нових хворих за добу

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Коронавірус на Закарпатті встановлює нові негативні рекорди. За добу в регіоні виявили 500 хворих на COVID-19. Це найбільше з початку пандемії.

Очільник епідеміологів області Вікторія Тимчик розповіла, що за добу одужали 25 пацієнтів, померли 10 громадян.

Директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Андрій Пшеничний розповів, що ситуація більш напружена, ніж в жовтні минулого року, повідомляє «Укрінформ».

Лікарні області знову переповнені, привозять більше хворих у важкому стані.

Упродовж минулої доби за екстреною медичною допомогою звернулися 408 пацієнтів, з них шість десятків — із гострою пневмонією, — розповів Пшеничний.

Загалом з початку пандемії діагноз COVID-19 в області встановлений у 36 тис. 102 людей. Померли 822 пацієнти.

Найбільш критична ситуація на Закарпатті у колишньому Виноградівському районі. Там райлікарня заповнена на 100%, хворих довозять в сусідні райони. Також заповнені райлікарні у Рахові та Іршаві. Лікарні в Ужгороді заповнені хворими на 80−90%.

Раніше понад 70 шкіл на Закарпатті перевели на «дистанційку» через напружену ситуацію з поширенням коронавірусу.

«Ракурс» раніше повідомляв про критичну ситуацію із коронавірусом в Івано-Франківській області та на Буковині, які закривають на локдаун.