Новая волна COVID-19 пришла и на Закарпатье — 500 новых больных за сутки

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Коронавирус на Закарпатье устанавливает новые негативные рекорды. За сутки в регионе выявили 500 новых больных COVID-19. Это самое большое количество за день с начала пандемии.

Глава эпидемиологов области Виктория Тимчик рассказала, что за сутки выздоровели 25 пациентов, умерли 10 граждан.

Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Андрей Пшеничный рассказал, что ситуация более напряженная, чем в октябре прошлого года, сообщает «Укринформ».

Больницы области снова переполнены, привозят больше больных в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки за экстренной медицинской помощью обратились 408 пациентов, из них шесть десятков — с острой пневмонией, — рассказал Пшеничный.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 в области установлен у 36 тыс. 102 человек. Умерли 822 пациента.

Самая критическая ситуация в Закарпатье в бывшем Виноградовском районе. Там районная больница заполнена на 100%, больных привозят в соседние районы. Также заполнены райбольницы в Рахове и Иршаве. Больницы в Ужгороде заполнены больными на 80−90%.

Ранее более 70 школ в Закарпатье перевели на «дистанционку» из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса.

«Ракурс» ранее сообщал о критической ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области и на Буковине, которые закрывают на локдаун.