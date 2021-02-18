Киев «покраснел» от пробок из-за снега и протеста «евробляхеров»

https://racurs.ua/n150593-kiev-pokrasnel-ot-probok-iz-za-snega-i-protesta-evroblyaherov-karta.html

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Пробки в Киеве сегодня, 18 февраля, наблюдаются в большинстве центральных районов столицы после снегопадов, которые в этом месяце прошли в большинстве областей Украины. Также движение затруднено в центре Киева, поскольку там продолжается протест «евробляхеров». Страдают от пробок мосты мегаполиса и въезды в город.

Об этом свидетельствуют данные Google-карты.

Сообщается, что стоять в «красных» пробках придется в районе станций метро «Проспект победы», Кловская и Печерская. Проблемным будет проезд в районе станции «Дружба народов». Кроме этого, пробки возникли на Южном и Дарницком мостах. Трудности с проездом наблюдаются на Русановском мосту, мосту Метро и мосту Патона.

Также 18 февраля под стенами Верховной Рады в центре Киева митингуют «евробляхеры». Ожидается, что сегодня парламент примет законопроект, который позволит единовременно растаможить автомобиль за 1 тыс. евро. Акция владельцев автомобилей на европейских номерах началась в 9.00.