Київ “почервонів” від заторів через сніг і протест “євробляхерів”

https://racurs.ua/ua/n150593-kyyiv-pochervoniv-vid-zatoriv-cherez-snig-i-protest-ievroblyaheriv-karta.html

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Затори у Києві сьогодні, 18 лютого, спостерігаються у більшості центральних районів столиці після снігопадів, які цього місяця пройшли у більшості областей України. Також рух ускладнено в центрі Києва, оскільки там триває протест «євробляхерів». Потерпають від корків мости мегаполіса та в’їзди до міста. Про це свідчать дані Google-карти.

Повідомляється, що стояти у «червоний» заторах доведеться в районі станцій метро «Проспект перемоги», Кловська і Печерська. Проблемним буде проїзд в районі станції «Дружба народів». Окрім цього, затор виник на Південному і Дарницькому мостах. Труднощі з проїздом спостерігаються по Русанівському мосту, мосту Метро і мосту Патона.

Також 18 лютого під стінами Верховної Ради у центрі Києва мітингують «євробляхери». Очікується, що сьогодні парламент ухвалить законопроект, який дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1 тис. євро. Акція власників автомобілів на європейських номерах розпочалася о 9.00.