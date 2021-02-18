В Україні очікується потепління

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Потепління очікується в Україні до кінця тижня. Проте йому передуватиме кілька морозних днів.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Так, завтра, 19 лютого, температура повітря вночі становитиме −20…−25°, вдень — −8…−13°. У південній частині, більшості східних областей та на Закарпатті вночі −13…−18°, вдень — −3…−8° (на Закарпатті — 0…+5° тепла).

20 лютого вночі очікується температура −10…−15° (на Сумщині — до 20°), вдень — близько 0°, на півночі Лівобережжя −1…−6°, в західних областях та на Одещині вночі −4…−9°, вдень — 0…+5°.

Впродовж 19−20 лютого зберігатиметься хмарна з проясненнями погода. 19 лютого у південно-східній частині очікується помірний сніг, 20 лютого на Правобережжі невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах очікується ожеледиця.

У неділю, 21 лютого, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише на північному сході вдень йтиме невеликий мокрий сніг. Впродовж доби температура повітря перебуватиме в межах −3…+3° (на північному сході та сході — вночі −4…−10°, вдень на Закарпатті, місцями Прикарпатті та крайньому півдні — +4…+10°).

22 лютого істотні опади не очікується, окрім північного сходу та сходу, де можливі невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме -3°…+3°; вдень — +4…+10° (на Закарпатті та крайньому півдні — до +13°, у східних областях — 0…+5°).

Сьогодні, 18 лютого, в Україні продовжують боротися зі складними погодними умовами, які спостерігаються в останні дні. Так, для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено 920 осіб та 670 одиниць техніки, повідомляє прес-служба ДСНС.

Додатково від ДСНС залучалось шість одиниць важкої інженерної техніки (за добу розчищено 91 км), а саме у Хмельницькій області — 3 одиниці (розчищено 37 км), в Івано-Франківській — 2 одиниці (24 км), у Львівській — одна одиниця (30 км), — зазначають у ДСНС.

За добу в Україні рятувальники звільнили зі снігових заметів 52 транспортні засоби (з початку негоди — 2 тис. 846 одиниць, зокрема 113 карет швидкої допомоги) та надали допомогу 135 особам (з початку негоди — 5 тис. 562 особам). Прибрано 25 повалених дерев.