В Украине ожидается потепление, фото:

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Потепление ожидается в Украине до конца недели. Однако ему будут предшествовать несколько морозных дней.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Так, завтра, 19 февраля, температура воздуха ночью составит −20…−25°, днем — −8…−13°. В южной части, большинстве восточных областей и на Закарпатье ночью −13…−18°, днем — −3…−8° (на Закарпатье — 0…+5° тепла).

20 февраля ночью ожидается температура −10…−15° (в Сумской области — до 20°), днем — около 0°, на севере Левобережья −1…−6°, в западных областях и в Одесской области ночью — −4…−9°, днем — 0…+5°.

В течение 19−20 февраля сохранится облачная с прояснениями погода. 19 февраля в юго-восточной части ожидается умеренный снег, 20 февраля на Правобережье небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах ожидается гололед.

В воскресенье, 21 февраля, в Украине ожидается погода без осадков, лишь на северо-востоке днем ​​будет идти небольшой мокрый снег. В течение суток температура воздуха будет находиться в рамках −3…+3° (на северо-востоке и востоке — ночью -4 …-10°, днем ​​на Закарпатье, местами Прикарпатье и крайнем юге — +4…+10°).

22 февраля существенных осадков не ожидается, кроме северо-востока и востока, где возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -3°…+3°, днем — +4…+10° (на Закарпатье и крайнем юге — до +13°, в восточных областях — 0…+5°).

Сегодня, 18 февраля, в Украине продолжают бороться со сложными погодными условиями, которые наблюдаются в последние дни. Так, для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены 920 человек и 670 единиц техники, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Дополнительно от ГСЧС привлекались шесть единиц тяжелой инженерной техники (за сутки расчищены 91 км), а именно в Хмельницкой области — 3 единицы (расчищены 37 км), в Ивано-Франковской — 2 единицы (24 км), во Львовской — одна единица (30 км), — отмечают в ГСЧС.

За сутки в Украине спасатели освободили из снежных заносов 52 транспортных средства (с начала непогоды — 2 тыс. 846 единиц, в том числе 113 карет скорой помощи) и оказали помощь 135 лицам (с начала непогоды — 5 тыс. 562 лицам). Убраны 25 поваленных деревьев.