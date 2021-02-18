Валютный курс снова растет — до 28 грн за доллар и 34 грн за евро

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Ракурс

Курс валют снова незначительно вырос. Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 грн за долл. Курс вырос на 7 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс гривны к евро установлен на уровне 33,6422 грн против 33,7708 грн днем ​​ранее.

Утром 18 февраля курс доллара на межбанке по состоянию на 10.00 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 коп. — до 27,86 грн за долл., курс покупки — до 27,84 грн за долл. Курс евро на продаже вырос на 5 коп. (33,56 грн за евро).

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю возле отметки 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться за 27,8/28,0 грн.

По информации НБУ, на наличном валютном рынке продолжает преобладать спрос на иностранную валюту. С начала 2021 года чистая продажа банками иностранной валюты населению составляет 104 млн долл.

Сальдо интервенций НБУ на валютном рынке с начала года составило 220 млн. долл., что позволило сдержать чрезмерное укрепление курса гривны под влиянием притока средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги.

Международные резервы НБУ на 16 февраля составляли 28,5 млрд долл., объем средств Кабмина в иностранной валюте — 1,4 млрд долл.