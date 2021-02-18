Как будут расти цены на железнодорожные билеты, рассказали в Кабмине

https://racurs.ua/n150590-kak-budut-rasti-ceny-na-jeleznodorojnye-bilety-rasskazali-v-kabmine.html

Ракурс

Цены на билеты «Укрзализныци» в этом году начнут расти уже в марте-апреле, однако на 2% в месяц.

Об этом в эфире программы «Здоровая политика» рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Будут ли расти цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки — я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца 2021 года, что предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци». В то же время есть возможность, если вы покупаете билет заранее — до 40% получить скидки, — сообщил Криклий.



Напомним, в феврале «Укрзализныця» анонсировала индексацию тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость плацкарта из Киева во Львов постепенно к концу года вырастет с 190 до 232 грн. Также железная дорога обещает в течение года модернизировать 100 пассажирских вагонов — 5% от всего пассажирского подвижного состава транспортной компании.