Як зростатимуть ціни на залізничні квитки, розповіли в уряді

https://racurs.ua/ua/n150590-yak-zrostatymut-ciny-na-zaliznychni-kvytky-rozpovily-v-uryadi.html

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Ціни на квитки «Укрзалізниці» цьогоріч почнуть зростати вже у березні-квітні, проте на 2% в місяць.

Про це в ефірі програми «Здорова політика» розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Чи зростатимуть ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення — я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня-квітня, по 2% у місяць до кінця 2021 року, що передбачено фінансовим планом «Укрзалізниці». Водночас є можливість, якщо ви купуєте квиток наперед — до 40% отримувати знижки, — поінформував Криклій.



Нагадаємо, у лютому «Укрзалізниця» анонсувала індексацію тарифів на пасажирські перевезення. Вартість плацкарту з Києва до Львова поступово до кінця року зросте зі 190 до 232 грн. Також залізниця обіцяє впродовж року модернізувати 100 пасажирських вагонів — 5% від усього пасажирського рухомого складу транспортної компанії.