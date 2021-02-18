Помер радянський актор Андрій Мягков, фото — Медуза

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Ракурс

Артист кіно і театру Андрій Мягков помер у віці 82 років.

Про це повідомили в театрі імені Чехова у четвер, 18 лютого. Причина та обставини смерті поки не розкриваються. Дата і місце похорону актора також невідомі.

Мягков народився в Ленінграді 8 липня 1938 року. У 1960-х роках він закінчив Школу-студію МХАТ і почав працювати в театрі «Сучасник». У кіно Мягков дебютував в 1965 році, виконавши головну роль у комедійному фільмі Елема Клімова «Пригоди зубного лікаря» разом з Алісою Фрейндліх.

Мягков найбільш відомий за головними ролями в картинах режисера Ельдара Рязанова «Іронія долі, або З легким паром!» і «Службовий роман». Також він знявся в його стрічках «Гараж» і «Жорстокий романс».

Крім цього, Мягков зіграв в таких фільмах, як «Дні Турбіних», «Надія» і «Срібні труби».

За роль Лукашина в «Іронії долі» Мягкова нагородили державною премією СРСР, а за роль Новосельцева в «Службовому романі» — Держпремією РРФСР.

Мягков у березні 2014 року разом із кількома іншими російськими культурними діячами висловився на підтримку українців під час російської агресії проти України.