Умер советский актер Андрей Мягков, фото — Медуза

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Артист кино и театра Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщили в театре имени Чехова в четверг, 18 февраля. Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х годах он окончил Школу-студию МХАТ и начал работать в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965 году, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Звездное время Мягкова — главные роли в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс».

Кроме этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Дни Турбиных», «Надежда» и «Серебряные трубы».

За роль Лукашина в «Иронии судьбы» Мягкова наградили государственной премией СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» — Госпремией РСФСР.

Мягков в марте 2014 года вместе с несколькими другими российскими культурными деятелями высказался в поддержку украинцев во время российской агрессии против Украины.