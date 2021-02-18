Валютний курс знову зростає і прагне до 28 грн за долар і 34 грн за євро, фото — PMG

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Курс валют знову незначно виріс. Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 грн за дол. Курс виріс на 7 коп. порівняно з попереднім банківським днем.

Як свідчать дані на сайті регулятора, курс гривні до євро встановлено на рівні 33,6422 грн проти 33,7708 грн напередодні.

Уранці 18 лютого курс долара на міжбанку за станом на 10.00 в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 коп. — до 27,86 грн за дол., курс купівлі — до 27,84 грн за дол. Курс євро на продажу зріс на 5 коп. (до 33,56 грн за євро).

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

За інформацією НБУ, на готівковому валютному ринку продовжує переважати попит на іноземну валюту. З початку 2021 року чистий продаж банками іноземної валюти населенню становить 104 млн дол.

Сальдо інтервенцій Національного банку на валютному ринку з початку року становило 220 млн. дол., що дозволило стримати надмірне укріплення курсу гривні під впливом припливу коштів іноземних інвесторів у державні цінні папери.

Міжнародні резерви НБУ на 16 лютого становили 28,5 млрд дол., обсяг коштів Кабміну в іноземній валюті — 1,4 млрд дол.