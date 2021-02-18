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Ракурс
Ринат Ахметов, фото: Latifundist.com

Распущенная неофициальная группа «слуг народа» продолжает работать на Ахметова — СМИ

18 фев 2021, 11:47
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В «Слуге народа» в конце 2019 распустили так называемую «группу Павлюка», которая тогда была одной из 15 неофициальных групп в провластной партии, из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова.

Однако эта группа продолжает работать в Раде в пользу интересов Ахметова, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Слуге народа».

Отмечается, что «группа Павлюка» сделала все возможное, чтобы не хватило голосов за законопроект № 4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух, а также посодействовала провалу двух попыток назначить Юрия Витренко вице-премьером.

По информации издания, если Банковая хочет получить голоса по вопросам, где нет чувствительных для «донецких» экономических интересов, коммуникация напрямую ведется с бизнесменом Ильей Павлюком. Время от времени Павлюка приглашают на совещания к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Ядром» этой группы являются приблизительно 28 депутатов, численный состав может меняться по разным причинам. Неформальными лидерами этого «объединения» считаются шурин Павлюка Олег Марусяк (№ 52 в избирательном списке «Слуги народа») и племянник Максим Павлюк (№ 102 в избирательном списке «Слуги народа»).


По данным издания, в состав «группы Павлюка» входят такие народные избранники:

  • Андрей Богданец (округ № 163, Тернопольская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Валерий Божик (округ № 204, Черновицкая область) — заместитель главы комитета по вопросам правовой политики;
  • Сергей Бунин (округ № 98, Киевская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Олег Воронько (округ № 103, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, один из «ситуативных» членов группы;
  • Александр Гайду (округ № 128, Николаевская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Игорь Герасименко (округ № 62, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Александр Горобец (округ № 95, Киевская область) — входит в комитет по энергетике и ЖКХ;
  • Оксана Гринчук (№ 67 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам регламента;
  • Татьяна Грищенко (округ № 66, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Александр Дануца (округ № 99, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
  • Юлия Диденко (№ 32 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Максим Заремский (округ № 202, Черновицкая область) — входит в комитет по вопросам бюджета;
  • Богдан Кицак (округ № 63, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам экономического развития;
  • Александр Ковальчук (округ № 152, Ровенская область) — заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, «ситуативный» член группы;
  • Дмитрий Костюк (округ № 65, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Юрий Кузбит (округ № 101, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам бюджета;
  • Елена Лис (округ № 201, Черновицкая область) — входит в комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
  • Георгий Мазурашу (округ № 203, Черновицкая область) — входит в комитет по вопросам молодежи и спорта;
  • Олег Марусяк (№ 52 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, лидер группы;
  • Людмила Марченко (№ 63 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам регламента;
  • Игорь Мурдий (округ № 100, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Артем Нагаевский (№ 96 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Павел Павлиш (округ № 182, Херсонская область) — входит в комитет по вопросам правовой политики;
  • Максим Павлюк (№ 102 в избирательном списке «Слуги народа») — заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, один из руководителей;
  • Дмитрий Соломчук (№ 33 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики, возглавлял одну из 15 формальных групп во фракции, которую расформировали после скандала;
  • Богдан Торохтий (№ 105 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам правовой политики;
  • Артем Чорноморов (округ № 131, Николаевская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Маргарита Шол (№ 107 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, в январе 2020 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия признал наличие в ней четырех групп влияния, одна из которых — группа Павлюка.


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