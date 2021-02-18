Ринат Ахметов, фото: Latifundist.com

https://racurs.ua/n150595-raspuschennaya-neoficialnaya-gruppa-slug-naroda-prodoljaet-rabotat-na-ahmetova-smi.html

Ракурс

В «Слуге народа» в конце 2019 распустили так называемую «группу Павлюка», которая тогда была одной из 15 неофициальных групп в провластной партии, из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова.

Однако эта группа продолжает работать в Раде в пользу интересов Ахметова, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Слуге народа».

Отмечается, что «группа Павлюка» сделала все возможное, чтобы не хватило голосов за законопроект № 4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух, а также посодействовала провалу двух попыток назначить Юрия Витренко вице-премьером.

По информации издания, если Банковая хочет получить голоса по вопросам, где нет чувствительных для «донецких» экономических интересов, коммуникация напрямую ведется с бизнесменом Ильей Павлюком. Время от времени Павлюка приглашают на совещания к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Ядром» этой группы являются приблизительно 28 депутатов, численный состав может меняться по разным причинам. Неформальными лидерами этого «объединения» считаются шурин Павлюка Олег Марусяк (№ 52 в избирательном списке «Слуги народа») и племянник Максим Павлюк (№ 102 в избирательном списке «Слуги народа»).

По данным издания, в состав «группы Павлюка» входят такие народные избранники:

Андрей Богданец (округ № 163, Тернопольская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Валерий Божик (округ № 204, Черновицкая область) — заместитель главы комитета по вопросам правовой политики;

Сергей Бунин (округ № 98, Киевская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Олег Воронько (округ № 103, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, один из «ситуативных» членов группы;

Александр Гайду (округ № 128, Николаевская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Игорь Герасименко (округ № 62, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Александр Горобец (округ № 95, Киевская область) — входит в комитет по энергетике и ЖКХ;

Оксана Гринчук (№ 67 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам регламента;

Татьяна Грищенко (округ № 66, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Александр Дануца (округ № 99, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

Юлия Диденко (№ 32 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Максим Заремский (округ № 202, Черновицкая область) — входит в комитет по вопросам бюджета;

Богдан Кицак (округ № 63, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам экономического развития;

Александр Ковальчук (округ № 152, Ровенская область) — заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, «ситуативный» член группы;

Дмитрий Костюк (округ № 65, Житомирская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Юрий Кузбит (округ № 101, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам бюджета;

Елена Лис (округ № 201, Черновицкая область) — входит в комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

Георгий Мазурашу (округ № 203, Черновицкая область) — входит в комитет по вопросам молодежи и спорта;

Олег Марусяк (№ 52 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, лидер группы;

Людмила Марченко (№ 63 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам регламента;

Игорь Мурдий (округ № 100, Кировоградская область) — входит в комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Артем Нагаевский (№ 96 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Павел Павлиш (округ № 182, Херсонская область) — входит в комитет по вопросам правовой политики;

Максим Павлюк (№ 102 в избирательном списке «Слуги народа») — заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, один из руководителей;

Дмитрий Соломчук (№ 33 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики, возглавлял одну из 15 формальных групп во фракции, которую расформировали после скандала;

Богдан Торохтий (№ 105 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам правовой политики;

Артем Чорноморов (округ № 131, Николаевская область) — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Маргарита Шол (№ 107 в избирательном списке «Слуги народа») — входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, в январе 2020 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия признал наличие в ней четырех групп влияния, одна из которых — группа Павлюка.