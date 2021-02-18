Родина Зеленского стала фаворитом госфинансирования строительства дорог

https://racurs.ua/n150596-rodina-zelenskogo-stala-favoritom-gosfinansirovaniya-stroitelstva-dorog.html

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Области-лидеры по строительству дорог в 2021 году назвали в Кабинете министров Украины. Накануне правительство приняло постановление «Некоторые вопросы дорожного хозяйства», согласно которому на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в этом году планируется выделить 23,3 млрд грн.

При этом лидером по объему полученных на это средств стала одна область — Днепропетровская, которой предусмотрено почти десятую часть от общей суммы. Об этом в Телеграм сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, обнародовавший соответствующий документ.

Всего планируется выделить 23,3 млрд грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения, — указал Мокан.

Помимо Днепропетровщины, которая получит 2,25 млрд грн, в 2021 году планируют больше строить или ремонтировать в Полтавской и Закарпатской областях. Эти регионы получат 2,14 млрд грн и 1,7 млрд грн соответственно.

В Днепропетровской области хотят построить автодороги госзначения Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка от села Лобойковка до границы Днепропетровской области со строительством моста на дороге через канал Днепр — Донбасс.

Также в родной области Владимира Зеленского ожидается строительство автодороги госзначения М-04 Знаменка — Луганск — Изварино (на Волгоград через города Днепр, Донецк) на участке обхода Днепра от автодороги Н-08 до границы Днепра.

На Полтавщине предусмотрено при реконструкции автодороги Н-31 строительство обходов трех населенных пунктов, двух путепроводов, один — через железную дорогу, и двух транспортных развязок. Также на территории этой области ожидается строительство автодороги Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через Кременчуг) — Мариуполь с мостовым переходом через реку Днепр в Кременчуге.

Напомним, автодорогу Н-31 начали строить в 2017 году. Стоимость строительства по состоянию на 2020 год существенно возросла.