Фейсбук заблокировал новостные порталы Австралии, чтобы не делиться доходами с рекламы

Соцсеть Фейсбук заблокировала новостные порталы Австралии, фото: Freepik

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Фейсбук, популярная социальная сеть, заблокировала все страницы новостных порталов в Австралии в ответ на инициативу власти страны принять закон, который обяжет интернет-гигантов делиться доходами от рекламы с издателями СМИ, размещающими новости на их платформах.

То есть, теперь СМИ и жители Австралии не могут публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости. Сообщение о введении таких ограничений появилось на сайте компании 17 февраля, сообщает издание Deutsche Welle.

Предложенный закон не признает природу отношений нашей платформы с издателями. Facebook не ворует новостной контент, как утверждается. Это издатели решают распространять свои статьи в Facebook, — утверждают в компании.

Отмечается, что под ограничения попали даже сайты австралийских государственных учреждений, среди которых и медицинские учреждения, противостоящие эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Такие действия соцсети уже раскритиковал министр здравоохранения Австралии Грег Хант, который заявил, что он в «глубоком шоке» от решения Facebook.

Также под ограничения попали страница метеорологической службы в районе паводка и пожарное ведомство в регионе, где сохраниются большая угроза лесных пожаров.

Действия Facebook нецелесообразны, неуклюжи и нанесут ущерб его репутации, — подчеркивает главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.



В то же время компания Google, которая сначала также выступала против этого закона, в последнее время начала заключать соглашения с издателями о размещении их контента в своем сервисе Google News за деньги.

Напомним, в Facebook недавно заявили, что будут удалять всю дезинформацию о вакцинах.