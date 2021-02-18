Дела Майдана — Венедиктова выдала новые обещания и считает передачу «беркутовцев» в РФ политикой

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Точку в делах Майдана генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала поставить до конца 2021 года. Речь идет об основных уголовных производствах, открытых по преступлениях 2013−2014 годов.

Например, ожидается, что суд первой инстанции примет решение по поводу расстрелов людей на Институтской.

Среди перспектив на этот год — завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам 20 февраля 2014 года мирных протестующих на улице Институтской в ​​столице. Могу вас заверить, что в этом году мы обеспечим окончание следствия в основных делах Майдана, — сообщила генпрокурор 18 февраля в Раде.

По ее словам, в 2020 году втрое увеличилось количество объявленных подозрений. Их объявили 24 правоохранителям, трем прокурорам, пяти судьям и десяти гражданским лицам.

Венедиктова в парламенте заявила, что передача в Россию «беркутовцев», обвиненных в убийстве 48 участников протестов, является политическим вопросом. Соответственно, она не имеет этот процесс влияния.

Вопрос «беркутовцев» — это политический вопрос. Политических оценок, я не даю. Если вы видите что-то в уголовном деле, здесь уже моя сфера ответственности, — заявила Венедиктова.



Она добавила, что также втрое увеличилось количество направленных в суд обвинительных актов в отношении четырех десятков человек. Также Офис генпрокурора обеспечил поддержку публичного обвинения в сотни дел Майдана, фигурантами которых являются около 200 человек.

Напомним, что 17 октября Верховная Рада признала Революцию достоинства ключевым событием в истории Украины.