Дела Майдана — в Раде предварительно одобрили изменения процедуры заочного ареста

https://racurs.ua/n150548-dela-maydana-v-rade-predvaritelno-odobrili-izmeneniya-procedury-zaochnogo-aresta.html

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Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования.

Законопроект № 2164 определяет дополнительное основание для объявления в розыск: если подозреваемый уклоняется от явки по вызову при его надлежащем уведомлении и наличии обоснованных оснований считать, что он уехал и находится в другой стране, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Ходатайство о содержании под стражей будет рассматриваться в отсутствие лица при наличии постановления о его розыске и без возможности внесения залога.

Основанием для осуществления специального предварительного расследования и специального судебного производства определены уклонения от явки по вызову.

Предполагается, что в случае ареста подозреваемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Новый закон предусматривает возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако они не были еще переданы в суд.

Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Совета Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина» ранее заявлял, что нардепы не хотят принимать законопроект о заочном расследование из-за опасений, что этот закон может быть использован против них.