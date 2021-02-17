Справи Майдану — у Раді попередньо схвалили зміни процедури заочного арешту

https://racurs.ua/ua/n150548-spravy-maydanu-u-radi-poperedno-shvalyly-zminy-procedury-zaochnogo-areshtu.html

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування.

Законопроект № 2164 визначає додаткову підставу для оголошення у розшук: якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик за умови його належного повідомлення та наявності обґрунтованих підстав вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні, на тимчасово окупованих територіях України.

Клопотання про тримання під вартою розглядатиметься за відсутності особи при наявності постанови про його розшук та без можливості внесення застави.

Підставою для здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження визначено ухилення від явки на виклик.

Передбачається, що у разі арешту підозрюваного у разі наявності постанови про його розшук строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Новий закон передбачає можливість завершити кримінальні провадження, у яких були винесені ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування, проте вони не були ще передані до суду.

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв’ю «РБК-Україна» раніше заявляв, що нардепи не хочуть ухвалювати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них.