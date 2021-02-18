Порошенко купил телеканал «Прямой» – объяснил причину. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/n150626-poroshenko-kupil-telekanal-pryamoy-obyasnil-prichinu-video.html

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Петр Порошенко купил телеканал «Прямой», который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите телеканала. Мы подписали соглашение, я заплатил большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность. Речь идет о миллионах, чтобы покрыть долги канала, — заявил Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Он рассказал, что против Макеенко планируют ввести санкции.

Из всех источников — 19 февраля против господина Макеенко будут введены санкции, канал будет закрыт. Я не получил ни одного опровержения. В свое время, полтора года назад, я обещал, что я приложу максимум усилий для того, чтобы не позволить этого, — заявил Порошенко.

По словам политика, он будет делать все от себя зависящее, чтобы защитить свободу слова и не вмешиваться в работу телеканала.

Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть «5 канал», — сказал Порошенко.

У Порошенко в течение последних лет неоднократно спрашивали, является ли он фактическим владельцем телеканала — политик это отрицал.