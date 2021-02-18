Школярів-відмінників возить безкоштовно водій маршрутки у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n150629-shkolyariv-vidminnykiv-vozyt-bezkoshtovno-vodiy-marshrutky-u-hersoni-foto.html

Ракурс

У Херсоні водій маршрутного таксі безкоштовно возить школярів, але за однієї умови — необхідно мати хороші оцінки.

Чоловік повертає дітям гроші за проїзд, якщо вони покажуть щоденник з оцінками від 10 до 12 балів. Про це повідомила місцева мешканка Тетяна Близнецова.

Автор такої нестандартної ідеї сказав, що таким чином він хоче підвищити успішність у школах міста.

Користувачі соцмереж підтримали таку ідею водія 33 маршруту.

Нагадаємо, старі маршрутні таксі хочуть заборонити використовувати перевізникам на території України.