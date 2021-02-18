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Школярів-відмінників возить безкоштовно водій маршрутки у Херсоні
Школярів-відмінників безкоштовно возить водій маршрутки у Херсоні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150629-shkolyariv-vidminnykiv-vozyt-bezkoshtovno-vodiy-marshrutky-u-hersoni-foto.htmlРакурс
У Херсоні водій маршрутного таксі безкоштовно возить школярів, але за однієї умови — необхідно мати хороші оцінки.
Чоловік повертає дітям гроші за проїзд, якщо вони покажуть щоденник з оцінками від 10 до 12 балів. Про це повідомила місцева мешканка Тетяна Близнецова.
Автор такої нестандартної ідеї сказав, що таким чином він хоче підвищити успішність у школах міста.
Користувачі соцмереж підтримали таку ідею водія 33 маршруту.
Нагадаємо, старі маршрутні таксі хочуть заборонити використовувати перевізникам на території України.
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