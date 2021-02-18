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Ракурс
Школярів-відмінників возить безкоштовно водій маршрутки у Херсоні 

Школярів-відмінників безкоштовно возить водій маршрутки у Херсоні (ФОТО)

18 лют 2021, 23:16
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У Херсоні водій маршрутного таксі безкоштовно возить школярів, але за однієї умови — необхідно мати хороші оцінки.

Чоловік повертає дітям гроші за проїзд, якщо вони покажуть щоденник з оцінками від 10 до 12 балів. Про це повідомила місцева мешканка Тетяна Близнецова.

Автор такої нестандартної ідеї сказав, що таким чином він хоче підвищити успішність у школах міста.

Користувачі соцмереж підтримали таку ідею водія 33 маршруту.


Школярів-відмінників возить безкоштовно водій маршрутки у Херсоні. Фото: Facebook

Нагадаємо, старі маршрутні таксі хочуть заборонити використовувати перевізникам на території України.

Джерело: Ракурс


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