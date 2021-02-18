Школьников-отличников бесплатно возит водитель маршрутки в Херсоне

https://racurs.ua/n150629-shkolnikov-otlichnikov-besplatno-vozit-voditel-marshrutki-v-hersone-foto.html

Ракурс

В Херсоне водитель маршрутного такси бесплатно возит школьников, но при одном условии — необходимо иметь хорошие оценки.

Мужчина возвращает детям деньги за проезд, если они покажут дневник с оценками от 10 до 12 баллов. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Близнецова.

Автор такой нестандартной идеи сказал, что таким образом он хочет повысить успеваемость в школах города.

Пользователи соцсетей поддержали такую идею водителя 33 маршрута.

Напомним, старые маршрутные такси хотят запретить использовать перевозчикам на территории Украины.