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Школьников-отличников бесплатно возит водитель маршрутки в Херсоне
Школьников-отличников бесплатно возит водитель маршрутки в Херсоне (ФОТО)https://racurs.ua/n150629-shkolnikov-otlichnikov-besplatno-vozit-voditel-marshrutki-v-hersone-foto.htmlРакурс
В Херсоне водитель маршрутного такси бесплатно возит школьников, но при одном условии — необходимо иметь хорошие оценки.
Мужчина возвращает детям деньги за проезд, если они покажут дневник с оценками от 10 до 12 баллов. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Близнецова.
Автор такой нестандартной идеи сказал, что таким образом он хочет повысить успеваемость в школах города.
Пользователи соцсетей поддержали такую идею водителя 33 маршрута.
Напомним, старые маршрутные такси хотят запретить использовать перевозчикам на территории Украины.
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