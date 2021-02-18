Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Школьников-отличников бесплатно возит водитель маршрутки в Херсоне

Школьников-отличников бесплатно возит водитель маршрутки в Херсоне (ФОТО)

18 фев 2021, 23:16
999

В Херсоне водитель маршрутного такси бесплатно возит школьников, но при одном условии — необходимо иметь хорошие оценки.

Мужчина возвращает детям деньги за проезд, если они покажут дневник с оценками от 10 до 12 баллов. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Близнецова.

Автор такой нестандартной идеи сказал, что таким образом он хочет повысить успеваемость в школах города.

Пользователи соцсетей поддержали такую идею водителя 33 маршрута.


Школьников-отличников бесплатно возит водитель маршрутки в Херсоне. Фото: Facebook

Напомним, старые маршрутные такси хотят запретить использовать перевозчикам на территории Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров