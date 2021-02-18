Переход на летнее и зимнее время в Украине могут отменить – подробности. Фото: Кордон

https://racurs.ua/n150628-perehod-na-letnee-i-zimnee-vremya-v-ukraine-mogut-otmenit-podrobnosti.html

Ракурс

Отменить переход на летнее и зимнее время рекомендует Верховной Раде комитет экономического развития.

Законопроект № 4201 предусматривает отказ от сезонного перевода часов, пишут на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту указано, что сезонный «скачок во времени» приводит к изменению биологических ритмов человека и отрицательно сказывается на самочувствии.

Изложенный в законе подход соответствует и мировой практике, подчеркнул автор законопроекта Руслан Стефанчук.

Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах.

При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.

Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.