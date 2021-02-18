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Переход на летнее и зимнее время в Украине могут отменить – подробности. Фото: Кордон

Переход на летнее и зимнее время в Украине могут отменить — подробности

18 фев 2021, 22:33
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Отменить переход на летнее и зимнее время рекомендует Верховной Раде комитет экономического развития.

Законопроект № 4201 предусматривает отказ от сезонного перевода часов, пишут на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту указано, что сезонный «скачок во времени» приводит к изменению биологических ритмов человека и отрицательно сказывается на самочувствии.

Изложенный в законе подход соответствует и мировой практике, подчеркнул автор законопроекта Руслан Стефанчук.

Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах.


При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.

Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Источник: Ракурс


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