Перехід на літній та зимовий час в Україні можуть скасувати – подробиці. Фото: Кордон

https://racurs.ua/ua/n150628-perehid-na-litniy-ta-zymovyy-chas-v-ukrayini-mojut-skasuvaty-podrobyci.html

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Скасувати перехід на літній та зимовий час рекомендує Верховній Раді комітет економічного розвитку.

Законопроект № 4201 передбачає відмову від сезонного переведення годинників, пишуть на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проекту вказано, що сезонний «часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно позначається на самопочутті.

Викладений в законі підхід відповідає і світовій практиці, зазначив автор законопроекту Руслан Стефанчук.

Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах.

При цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року.