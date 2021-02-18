Марсохід NASA здійснює посадку на Червону планету

https://racurs.ua/ua/n150627-marsohid-nasa-zdiysnuie-posadku-na-chervonu-planetu-translyaciya.html

Ракурс

NASA, американське космічне агентство, 18 лютого планує висадити на Марс новий ровер Perseverance.

Приземлення заплановане на 20.55 за Гринвічем (1.00 19 лютого за київським часом).

Критична фаза розпочнеться не раніше 22.30, момент посадки — о 22.55.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування у минулому Марса мікробіологічної форми життя. Він вивчатиме клімат і погоду на планеті, а також збере зразки ґрунту.

У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.

Апарат укомплектовано 23 спеціалізованими камерами та вдосконаленою навігаційною системою, а також установкою, яка зможе взяти зразки марсіанського повітря.

На створення марсохода та його запуск, за оцінками фахівців, було витрачено від 2,1 до 2,7 млрд дол.

Нагадаємо, «Тяньвень-1» (Tianwen-1), китайська космічна місія, встигла надіслати перше відео, яке демонструє поверхню Червоної планети.