Марсоход NASA начал посадку на Красную планету

https://racurs.ua/n150627-marsohod-nasa-nachal-posadku-na-krasnuu-planetu-translyaciya.html

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NASA, американское космическое агентство, 18 февраля планирует высадить на Марс новый ровер Perseverance.

Приземление запланировано на 20.55 по Гринвичу (1.00 19 февраля по киевскому времени).

Критическая фаза начнется не ранее 22.30, момент посадки — в 22.55.

Марсоход Perseverance будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологической формы жизни. В частности, он будет изучать климат и погоду на планете, а также соберет образцы грунта.

В NASA планируют, что миссия аппарата на Красной планете продлится в течение 687 дней.

Аппарат укомплектован 23 специализированными камерами и усовершенствованной навигационной системой, а также установкой, которая сможет взять образцы марсианского воздуха.

На создание марсохода и его запуск, по оценкам специалистов, было потрачено от 2,1 до 2,7 млрд долл.

Напомним, «Тяньвэнь-1» (Tianwen-1), китайская космическая миссия, успела прислать первое видео, которое демонстрирует поверхность Красной планеты.