Рада заслухає Венедіктову і візьметься за розмитнення «євроблях»

https://racurs.ua/ua/n150587-rada-zasluhaie-venediktovu-i-vizmetsya-za-rozmytnennya-ievroblyah-translyaciya.html

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Верховна Рада України у четвер, 18 лютого, заслухає генерального прокурора Ірину Венедиктову і спробує у першому читанні ухвалити новий закон про розмитнення автомобілів на тимчасовій реєстрації.

Як повідомляє сайт парламенту, генпрокурор відзвітує про діяльність відомства за 2020 рік.

Нардепи розглянуть проект постанови про Національний план вакцинації українців проти COVID-19, спробують призначити суддю Конституційного суду.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроект про спрощене розмитнення для «євроблях», ввезених до 31 грудня 2020 року. Новація передбачає розмитнення за зниженими на 2/3 ставками — при сплаті в середньому 1 тис. євро митних і податкових платежів на один автомобіль.

У другому читанні розглянуть законопроекти щодо: