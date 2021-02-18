Єрмак розповів, чого не може терпіти у роботі на Банковій

https://racurs.ua/ua/n150586-iermak-rozpoviv-chogo-ne-moje-terpity-v-ofisi-prezydenta.html

Ракурс

Андрій Єрмак, глава Офісу президента Володимира Зеленського, провів зустріч зі студентами «Української академії лідерства» й розповів, як обрав свою майбутню професію та які були його очікування від роботи на Банковій.

Терпіти не можу довгі бюрократичні засідання радянського типу, коли годинами щось обговорюється і нічого в результаті не відбувається. Практично не маю розмов, які тривають більше півгодини, — треба, щоб люди працювали. Мені потрібен результат. Тому що кожен, хто працює в Офісі, повинен брати на себе відповідальність, — цитує Єрмака прес-служба офісу Зеленського 18 лютого.

За словами очільника ОПУ, у роботі менеджера найголовніше — це ефективність. Він додав, що ключові напрями його роботи — переговори щодо врегулювання війни на Донбасі, модернізація та організація ефективної діяльності Банкової, залучення провідних фахівців із різних галузей та координація Офісу глави держави з іншими органами влади.

Президент не лише для мене, а й для всієї команди залишається головним мотиватором, і найголовніше, що він, обіймаючи найвищу посаду в державі, залишився чесною, відкритою та порядною людиною, — резюмував Єрмак.

На Банковій пообіцяли також активніше залучати молодь до стажування в Офісі президента після завершення карантинних обмежень.