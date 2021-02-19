Глава МОЗ Максим Степанов. Фото: Максим Степанов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n150631-stepanov-poletiv-do-indiyi-za-covid-vakcynou-foto.html

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вилетів з аеропорту «Бориспіль» до Індії для проведення прямих переговорів з виробниками COVID-вакцин.

Степанов готується до перемовин з компанією Serum Institute of India, яка виробляє вакцини Oxford/AstraZeneca та Novavax. Чиновник хоче домовитися про додаткові обсяги вакцин у 2021−2022 році. Україна раніше домовилася з виробниками вакцин про поставку 12 млн доз. Про це очільник МОЗ 18 лютого повідомив на власній сторінці у Facebook.

Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує, — зазначив чиновник.



Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що 500 тис. доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця тижня. Питаннями логістики опікується британське закупівельне агентство Crown Agents, а водночас МОЗ перебуває на постійному зв’язку з виробником вакцини Serum Institute.