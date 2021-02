В Санкт-Петербурге 34-летний местный житель Назар Смоленский 19 февраля напал на сотрудника расположенного в городе консульства Украины.

Российское издание 78.ru позже опубликовало видео момента нападения, который попал в поле зрения одной из камер.

На видео можно увидеть, как злоумышленник неожиданно наносит несколько ударов охраннику консульства, открывшему дверь здания.

По информации российских СМИ, рядом случайно оказался наряд полиции, который обезвредил нападавшего и вызвал пострадавшему медицинскую помощь. Охранник получил два ножевых ранения.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.



He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz