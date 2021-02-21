Злоумышленник с ножом ранил сотрудника консульства, фото: NewsRoom

https://racurs.ua/n150710-napadenie-s-nojom-na-ukrainskoe-konsulstvo-v-rossii-poyavilos-video-incidenta.html

Ракурс

В Санкт-Петербурге 34-летний местный житель Назар Смоленский 19 февраля напал на сотрудника расположенного в городе консульства Украины.

Российское издание 78.ru позже опубликовало видео момента нападения, который попал в поле зрения одной из камер.

На видео можно увидеть, как злоумышленник неожиданно наносит несколько ударов охраннику консульства, открывшему дверь здания.

По информации российских СМИ, рядом случайно оказался наряд полиции, который обезвредил нападавшего и вызвал пострадавшему медицинскую помощь. Охранник получил два ножевых ранения.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.



He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 20, 2021

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал нападавшего до 18 апреля. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщило российское агентство «Интерфакс».

Отмечается, что действия нападающего квалифицированы как хулиганство. По информации агентства, злоумышленник ранее был судим, он холост и нигде не работает. Он может иметь психическое расстройство, поскольку не имел мотивов для нападения на сотрудника консульства.

Напомним, в 2016 году украинское консульство в Санкт-Петербурге забросали яйцами и файерами.