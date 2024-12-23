Аэродром Миллерово в Ростовской области рф под массированной атакой БПЛА

https://racurs.ua/n202460-v-rossiyskom-millerovo-razdavalis-vzryvy-iz-za-ataki-dronov-veroyatno-na-aerodrom-video.html

Ракурс

У Ростовській області рф лунали вибухи, влада заявляє про атаку БПЛА на район Міллерова.

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За оперативними даними місцевої влади, ніхто не постраждав, інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Міністерство оборони росії заявляло про збиття дев’яти нібито українських безпілотників над Ростовською областю. Українське командування не коментувало ці повідомлення.

Цей аеродром є стратегічною базою для російської фронтової авіації, яка підтримує війська на сході та півдні України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у росії знищений склад із деталями до «шахедів» на 16 млн дол.