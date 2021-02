У Санкт-Петербурзі 34-річний місцевий житель Назар Смоленський 19 лютого напав на співробітника розташованого в місті консульства України.

Російський видання 78.ru згодом опублікувало відео моменту нападу, який потрапив в поле зору однієї з камер.

На відео можна побачити, як зловмисник несподівано завдає кілька ударів охоронцю консульства, який відкрив двері будівлі.

За інформацією російський ЗМІ, поряд випадково опинився наряд поліції, який знешкодив нападника та викликав постраждалому медичну допомогу. Охоронець дістав два ножові поранення.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.



He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz