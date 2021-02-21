Зловмисник з ножем поранив співробітника консульства, фото: NewsRoom

https://racurs.ua/ua/n150710-napad-z-nojem-na-ukrayinske-konsulstvo-u-sankt-peterburzi-z-yavylosya-video-incydentu.html

Ракурс

У Санкт-Петербурзі 34-річний місцевий житель Назар Смоленський 19 лютого напав на співробітника розташованого в місті консульства України.

Російський видання 78.ru згодом опублікувало відео моменту нападу, який потрапив в поле зору однієї з камер.

На відео можна побачити, як зловмисник несподівано завдає кілька ударів охоронцю консульства, який відкрив двері будівлі.

За інформацією російський ЗМІ, поряд випадково опинився наряд поліції, який знешкодив нападника та викликав постраждалому медичну допомогу. Охоронець дістав два ножові поранення.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.



He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 20, 2021

Смольнинський райсуд Санкт-Петербурга заарештував нападника до 18 квітня. Про це сьогодні, 21 лютого, повідомило російське агентство «Інтерфакс».

Зазначається, що дії нападника кваліфіковані як хуліганство. За інформацією агентства, зловмисник раніше був судимим, він неодружений та ніде не працює. Він може мати психічний розлад, оскільки не мав мотивів для нападу на співробітника консульства.

Нагадаємо, у 2016 році українське консульство у Санкт-Петербурзі закидали яйцями та фаєрами.