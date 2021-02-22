Євросоюз готує санкції проти Росії через вирок Навальному. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150729-ievrosouz-gotuie-sankciyi-proty-rosiyi-cherez-vyrok-navalnomu.html

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Нові санкції проти Росії можуть запровадити через вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

Сьогодні, 22 лютого, міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі можуть ввести нові обмежувальні заходи щодо Росії. Санкції можуть бути введені у виді замороження активів або заборони на поїздки. Про це повідомляє dpa з посиланням на газету Welt.

На думку міністра закордонних справ Австрії Олександра Шалленберга, більшість підтримає санкції. А посол Росії в Євросоюзі Володимир Чижов попередив, що Москва буде готова відповісти на можливі санкції.

Крім того, це The Telegraph із посиланням джерело пише, що 22 лютого в ході засідання Ради з прав людини ООН міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб виступить із закликом вжити заходів проти Росії. Чиновник не лише звинуватить Москву в порушеннях прав людини, але й заявить про відмову російської влади виконати вимогу Європейського суду з прав людини про звільнення Олексія Навального.

Ми стикаємося з воістину жахливою і шокуючою ситуацією у випадку з Росією-постійним членом Ради Безпеки ООН, — цитує видання уривки із заяви Рааба.



Як відомо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Таким чином політик, якого намагалися вбити «Новичком», відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі «Ів Роше».

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини розпорядився звільнити російського політика Олексія Навального. Адвокат Навального Ольга Михайлова зазначила, що таке рішення ЄСПЛ «прийняв вперше і російська влада повинна його виконати»