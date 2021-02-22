Кишкова інфекція розгорілася у дитсадку на Тернопольщині — двоє малюків у лікарні

Кишкова інфекція. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150728-kyshkova-infekciya-rozgorilasya-u-dytsadku-na-ternopolschyni-dvoie-malukiv-u-likarni.html

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Кишкова інфекція у дитячому садку спалахнула на Тернопільщині. У селі Джурин Чортківського району в дошкільному навчальному закладі підтвердили гостру кишкову інфекцію у дев’яти дітей.

Інцидент трапився 21 лютого. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що дитячому садку лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев’яти дітей 2014−2018 років народження. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, а ще сім дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний. Загалом у садку перебували 16 дітей. Загалом спалах підтвердили в 11 дітей, всі постраждалі відвідують молодшу групу.

Наразі персонал закладу проводить комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Спеціалісти Держпродспоживслужби розпочали епідрозслідування для встановлення причин та умов виникнення захворювань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу стався в одному з дитячих садків Тернополя. Відразу п’ятеро вихованців однієї групи захворіли на COVID-19. У зв’язку зі спалахом COVID-19 місцева влада вирішила тимчасово закрити дитячий садок № 6.