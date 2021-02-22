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Ракурс
Детский сад. Фото: Istock

Кишечная инфекция разгорелась в детском саду на Тернопольщине — двое малышей в больнице

22 фев 2021, 10:14
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Кишечная инфекция в детском саду вспыхнула на Тернопольщине. В селе Джурин Чертковского района в дошкольном учебном заведении подтвердили острую кишечную инфекцию у девяти детей.

Инцидент произошел 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что детском саду лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции у девяти детей 2014−2018 годов рождения. Двое детей находятся на стационарном лечении, а еще семь детей лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в саду находились 16 детей. В общем вспышку подтвердили в 11 детей, все пострадавшие посещают младшую группу.


Сейчас персонал заведения проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Специалисты Госпотребслужбы начали эпидемиологическое расследование для установления причин и условий возникновения заболеваний.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавируса произошла в одном из детских садов Тернополя. Сразу пятеро воспитанников одной группы заболели коронавирусом. В связи со вспышкой COVID-19 местные власти решили временно закрыть детский сад № 6.

Источник: Ракурс


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