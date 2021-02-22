Евросоюз готовит санкции против России из-за приговора Навальному. Фото: УП

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Ракурс

Новые санкции против России могут ввести из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

Сегодня, 22 февраля, министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе могут ввести новые ограничительные меры в отношении России. Санкции могут быть введены в виде замораживания активов или запрета на поездки. Об этом сообщает dpa со ссылкой на газету Welt.

По мнению министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, большинство поддержит санкции. А посол России в Евросоюзе Владимир Чижов предупредил, что Москва будет готова ответить на возможные санкции.

Кроме того, это The Telegraph со ссылкой на источник пишет, что 22 февраля в ходе заседания Совета по правам человека ООН министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выступит с призывом принять меры против России. Чиновник не только обвинит Москву в нарушениях прав человека, но и заявит об отказе российских властей выполнить требование Европейского суда по правам человека об освобождении Алексея Навального.

Мы сталкиваемся с поистине ужасной и шокирующей ситуацией в случае с Россией-постоянным членом Совета Безопасности ООН, — цитирует издание выдержки из заявления Рааб.



Как известно, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда об изменении условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Таким образом политик, которого пытались убить «Новичком», будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу «Ив Роше».

Напомним, Европейский суд по правам человека распорядился освободить российского политика Алексея Навального. Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение ЕСПЧ «принял впервые и российские власти должны его выполнить»