Через розлив нафти на узбережжі Ізраїлю масово гинуть тварини. Фото: Executive Magazine

https://racurs.ua/ua/n150731-cherez-rozlyv-nafty-na-uzberejji-izrayilu-masovo-gynut-tvaryny-foto.html

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На узбережжя Ізраїлю, практично по всій береговій лінії, що омивається Середземним морем, вимило десятки тонн нафтопродуктів, внаслідок чого країні загрожує найгірша екологічна катастрофа за останні роки.

Забруднення призвело до загибелі багатьох морських істот, зокрема кита, тіло якого прибило до ізраїльського берега, повідомляє The Times of Israel.

Глава Управління природи та парків Ізраїлю Шауль Гольдштейн назвав це «найгіршою екологічною катастрофою Ізраїлю за десятиліття».

За словами міністра з охорони навколишнього середовища Гіла Гамліеля, у розливі нафти винним може бути одне з десяти суден, які перебували в цьому районі.

У суботу кілька людей, які добровільно брали участь в очищенні узбережжя, були госпіталізовані через отруєння токсичними випарами. Для прискорення прибирання залучили військових.

Уряд Ізраїлю радить уникати усіх середземноморських пляжів країни через масштабний розлив нафтопродуктів.