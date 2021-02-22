К Байдену обратились Киев и Варшава — чего требуют

Байден и Путин. Фото: Сплетник

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Джо Байден, президент США, получил от главы МИД Украины и главы МИД Польши обращение с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Они отмечают, что Польша и Украина давно предупреждали об опасности, связанной со строительством «Северного потока-2». Соответствующее заявление обнародовали в понедельник, 22 февраля, в издании Politico.

Сообщается, что призывы министров направлены на остановку опасного проекта, который направлен на разъединение. Они добавляют, что следует отбросить утверждение о том, что «Северный поток-2» стал «слишком большим, чтобы потерпеть неудачу».

Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта, — заявили дипломаты.

Они добавили, что если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, наконец, безопасность и процветание Украины. Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина высказывать свою точку зрения, но это не отменяет того, что строительство «Северного потока-2» нельзя рассматривать сквозь призму двусторонних отношений.

Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем, — резюмировали министры.



Напомним, ранее мы сообщали, что перечень возможных объектов для санкций против российского газопровода «Северный поток-2» передал американскому Конгрессу Государственный департамент. В этом перечне упомянуто российское судно «Фортуна» и его владелец — компания «КВТ-Рус».

В то же время «Фортуна» и «КВТ-Рус» еще в январе были внесены в санкционный список Министерства финансов США. Такое предложение Госдепартамента вызвало острую критику со стороны Республиканской партии, которая назвала санкционный список «неадекватным». Завершение строительства будет «ни чем иным, как победой» для президента РФ Владимира Путина, отметили республиканцы.