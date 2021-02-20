«Северный поток-2» - Байден дает заднюю в санкциях, считают республиканцы

https://racurs.ua/n150683-severnyy-potok-2-bayden-daet-zadnuu-v-sankciyah-schitaut-respublikancy.html

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Перечень возможных объектов для санкций против российского газопровода «Северный поток-2» передал в американский Конгресс Государственный департамент США. В этом перечне упомянуто российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец — компания «КВТ-Рус».

Однако «Фортуна» и «КВТ-Рус» еще в январе были внесены в санкционный список Министерства финансов США. Такое предложение Госдепартамента вызвало острую критику со стороны Республиканской партии, которая назвала список «неадекватным». Завершение строительства будет «ни чем иным, как победой» для президента РФ Владимира Путина, отметили республиканцы, пишет DW.

Ранее группа конгрессменов призвала госсекретаря США Энтони Блинкена проверить возможность введения санкций против 11 судов под флагом РФ и еще четырех иностранных. Американские законодатели убеждены, что они связаны со строительством газопровода.

Напомним, на этой неделе президент США Джо Байден должен был изучить вопрос санкционной политики против «Северного потока-2». Ранее СМИ сообщали о возможном ослаблении санкций, эту тему Вашингтон планировал обсудить на переговорах с Берлином. Правительство Германии якобы было готово заключить соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию «Северный поток-2». в Белом доме опровергли сообщение прессы, утверждая, что Байден критически относится к «Северному потоку-2» и считает его «плохой сделкой для Европы».