«Карантинные» блокпосты возвращаются — в Прикарпатье введен особый режим въезда-выезда

https://racurs.ua/n150682-karantinnye-blokposty-vozvraschautsya-v-prikarpate-vveden-osobyy-rejim-vezda-vyezda.html

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Особый режим въезда и выезда введен в Прикарпатье из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В регионе разворачивают карантинные блокпосты, где будут проверять состояние здоровья путешественников.

Об этом говорится в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания — направить их в учреждение здравоохранения, — говорится в протоколе заседания.

На территории области будут действовать 16 таких карантинных пунктов, пять из которых будут работать круглосуточно: в Ивано-Франковске — на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана «Лелеч» и в селе Черниев. В Надвирнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Напомним, наибольший рост заболеваемости COVID-19 регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надвирнянском районах. По состоянию на 20 февраля в Ивано-Франковской области за последние сутки заболели 738 человек.