В западных областях Украины наблюдается вспышка коронавируса, фото: Mohsen Atayi

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Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, объяснил, почему в западных областях Украины в последние дни наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19.

Ляшко эту ситуацию связывает с зимним туризмом. Об этом он заявил в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам чиновника, отслеживание вспышек в областях, где наиболее критически растет количество новых случаев заболевания (Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской), четко показывает, что это связано с массовыми маршрутами туристической сферы.

Поэтому на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общественного питания, — подчеркнул он.

Ляшко отмечает, что туристическая инфраструктура действительно является одним из факторов возможности вспышек коронавирусной болезни.

В первую очередь, это за счет тех, кто помогает обслуживать туристов. Поскольку один турист, который инфицированным приезжает в отель, в ресторан, общается с персоналом, персонал инфицирует друг друга, и приносит это в очаги (болезни — ред.), — отметил Ляшко.

Сегодня, 19 февраля, колонна авто доставила в Ивано-Франковскую область мобильный госпиталь ГСЧС, решение о приведении в готовность которого было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС по поручению премьер-министра Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, опубликовав видео прибытия мобильного госпиталя в регион.

Напомним, в последние дни в Украине фиксируется значительное увеличение количества больных COVID-19.