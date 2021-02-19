Третьи сутки в Украине госпитализируют более 2 тыс. COVID-больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150632-treti-sutki-v-ukraine-gospitaliziruut-bolee-2-tys-covid-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Новая статистика коронавируса в Украине свидетельствует о резком увеличении количества больных.
За последние сутки, 18 февраля, медики зафиксировали 6 тыс. 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников. Медики вчера отправили в больницы 2 тыс. 304 больных, 120 пациентов скончались. Преодолеть коронавирус сумели 5 тыс. 857 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Чаще всего коронавирус выявляли в западных областях — 753 больных в Ивано-Франковской области, 581 инфицированный в Винницкой области, 458 — в Черновицкой и 422 во Львовской областях. В Киеве зафиксировали 544 новых случая.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 544 случая;
- Винницкая область — 581 случай;
- Волынская область — 180 случаев;
- Днепропетровская область — 397 случаев;
- Донецкая область — 132 случая;
- Житомирская область — 260 случаев;
- Закарпатская область — 397 случаев;
- Запорожская область — 182 случая;
- Ивано-Франковская область — 753 случая;
- Киевская область — 365 случаев;
- Кировоградская область — 63 случая;
- Луганская область — 43 случая;
- Львовская область — 422 случая;
- Николаевская область — 182 случая;
- Одесская область — 238 случаев;
- Полтавская область — 133 случая;
- Ровенская область — 134 случая;
- Сумская область — 104 случая;
- Тернопольская область — 217 случаев;
- Харьковская область — 182 случая;
- Херсонская область — 34 случая;
- Хмельницкая область — 197 случаев;
- Черкасская область — 155 случаев;
- Черновицкая область — 458 случаев;
- Черниговская область — 178 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, коронавирус в Украине 17 февраля обнаружили еще у 6 тыс. 237 человек. В тот день тоже регистрировали более 2 тыс. госпитализаций.