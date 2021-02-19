Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Новая статистика коронавируса в Украине свидетельствует о резком увеличении количества больных.

За последние сутки, 18 февраля, медики зафиксировали 6 тыс. 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников. Медики вчера отправили в больницы 2 тыс. 304 больных, 120 пациентов скончались. Преодолеть коронавирус сумели 5 тыс. 857 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Чаще всего коронавирус выявляли в западных областях — 753 больных в Ивано-Франковской области, 581 инфицированный в Винницкой области, 458 — в Черновицкой и 422 во Львовской областях. В Киеве зафиксировали 544 новых случая.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 544 случая;

Винницкая область — 581 случай;

Волынская область — 180 случаев;

Днепропетровская область — 397 случаев;

Донецкая область — 132 случая;

Житомирская область — 260 случаев;

Закарпатская область — 397 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 753 случая;

Киевская область — 365 случаев;

Кировоградская область — 63 случая;

Луганская область — 43 случая;

Львовская область — 422 случая;

Николаевская область — 182 случая;

Одесская область — 238 случаев;

Полтавская область — 133 случая;

Ровенская область — 134 случая;

Сумская область — 104 случая;

Тернопольская область — 217 случаев;

Харьковская область — 182 случая;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 197 случаев;

Черкасская область — 155 случаев;

Черновицкая область — 458 случаев;

Черниговская область — 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, коронавирус в Украине 17 февраля обнаружили еще у 6 тыс. 237 человек. В тот день тоже регистрировали более 2 тыс. госпитализаций.