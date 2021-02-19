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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Третю добу в Україні госпіталізують понад 2 тис. COVID-хворих (ІНФОГРАФІКА)

19 лют 2021, 09:16
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Нова статистика коронавірусу в Україні свідчить про різке збільшення кількості хворих.

За останню добу, 18 лютого, медики зафіксували 6 тис. 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників. Медики вчора відправили до лікарень 2 тис. 304 хворих, 120 пацієнтів померли. Подолати коронавірус зуміли 5 тис. 857 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Найчастіше коронавірус виявляли в західних областях — 753 хворих в Івано-Франківській області, 581 інфікований у Вінницькій області, 458 — у Чернівецькій та 422 у Львівській областях. У Києві зафіксували 544 нових випадки.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 544 випадки;
  • Вінницька область — 581 випадок;
  • Волинська область — 180 випадків;
  • Дніпропетровська область — 397 випадків;
  • Донецька область — 132 випадки;
  • Житомирська область — 260 випадків;
  • Закарпатська область — 397 випадків;
  • Запорізька область — 182 випадки;
  • Івано-Франківська область — 753 випадки;
  • Київська область — 365 випадків;
  • Кіровоградська область — 63 випадки;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Львівська область — 422 випадки;
  • Миколаївська область — 182 випадки;
  • Одеська область — 238 випадків;
  • Полтавська область — 133 випадки;
  • Рівненська область — 134 випадки;
  • Сумська область — 104 випадки;
  • Тернопільська область — 217 випадків;
  • Харківська область — 182 випадки;
  • Херсонська область — 34 випадки;
  • Хмельницька область — 197 випадків;
  • Черкаська область — 155 випадків;
  • Чернівецька область — 458 випадків;
  • Чернігівська область — 178 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, коронавірус в Україні 17 лютого виявили ще у 6 тис. 237 осіб. Того дня теж реєстрували понад 2 тис. госпіталізацій.

Джерело: Ракурс


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