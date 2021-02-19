Третю добу в Україні госпіталізують понад 2 тис. COVID-хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150632-tretu-dobu-v-ukrayini-gospitalizuut-ponad-2-tys-covid-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Нова статистика коронавірусу в Україні свідчить про різке збільшення кількості хворих.
За останню добу, 18 лютого, медики зафіксували 6 тис. 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників. Медики вчора відправили до лікарень 2 тис. 304 хворих, 120 пацієнтів померли. Подолати коронавірус зуміли 5 тис. 857 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
Найчастіше коронавірус виявляли в західних областях — 753 хворих в Івано-Франківській області, 581 інфікований у Вінницькій області, 458 — у Чернівецькій та 422 у Львівській областях. У Києві зафіксували 544 нових випадки.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 544 випадки;
- Вінницька область — 581 випадок;
- Волинська область — 180 випадків;
- Дніпропетровська область — 397 випадків;
- Донецька область — 132 випадки;
- Житомирська область — 260 випадків;
- Закарпатська область — 397 випадків;
- Запорізька область — 182 випадки;
- Івано-Франківська область — 753 випадки;
- Київська область — 365 випадків;
- Кіровоградська область — 63 випадки;
- Луганська область — 43 випадки;
- Львівська область — 422 випадки;
- Миколаївська область — 182 випадки;
- Одеська область — 238 випадків;
- Полтавська область — 133 випадки;
- Рівненська область — 134 випадки;
- Сумська область — 104 випадки;
- Тернопільська область — 217 випадків;
- Харківська область — 182 випадки;
- Херсонська область — 34 випадки;
- Хмельницька область — 197 випадків;
- Черкаська область — 155 випадків;
- Чернівецька область — 458 випадків;
- Чернігівська область — 178 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, коронавірус в Україні 17 лютого виявили ще у 6 тис. 237 осіб. Того дня теж реєстрували понад 2 тис. госпіталізацій.