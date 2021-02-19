На Правобережье Украины 20 февраля ожидаются осадки

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Ракурс

Погода в Украине в 20 февраля ожидается с небольшим снегом на Правобережье.

На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит −12…−19° (на западе страны — −3…−10°), днем — -4°…+2° (на западе 0…+5°).

Погода в Киеве 20 февраля будет без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −12…−14°, днем — поднимутся до −1…−3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура воздуха составит −6…−8°, днем — +1…+3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Ночью градусники покажут −11…−13°, днем — +1…+3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха −14…−16°, днем — 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове в следующие сутки будет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −14…−16° ночью и −2…−4° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура составит −1…−3°, днем ​​воздух прогреется до +2…+4°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 февраля будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.