Потепление в Украине — синоптик обнародовала прогноз (КАРТА)https://racurs.ua/n150646-poteplenie-v-ukraine-sinoptik-obnarodovala-prognoz-karta.htmlРакурс
Потепление в Украине начнется уже с 20 февраля — на западе и юге ожидается плюсовая температура.
Прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
20 февраля в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха ожидается +1−5°, на Закарпатье до +7°.
На остальной территории в течение дня предполагается 0−5° мороза, в северных и северо-восточных областях местами до 8° ниже нуля.
В ночь на 21 февраля также ожидаются морозы, но уже днем практически по всех территории Украины будет плюсовая температура или около нуля.
Днем в субботу и воскресенье в Украине преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных областях возможны незначительные осадки. В дальнейшем потепление усилится, прогнозирует синоптик.
Спасатели предупреждают об опасности схода снежных лавин в Карпатах.
В связи со снегопадами 20−21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), — говорится в сообщении.