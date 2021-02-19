Потепление в Украине – синоптик обнародовала прогноз

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Ракурс

Потепление в Украине начнется уже с 20 февраля — на западе и юге ожидается плюсовая температура.

Прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

20 февраля в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха ожидается +1−5°, на Закарпатье до +7°.

На остальной территории в течение дня предполагается 0−5° мороза, в северных и северо-восточных областях местами до 8° ниже нуля.

В ночь на 21 февраля также ожидаются морозы, но уже днем практически по всех территории Украины будет плюсовая температура или около нуля.

Днем в субботу и воскресенье в Украине преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных областях возможны незначительные осадки. В дальнейшем потепление усилится, прогнозирует синоптик.

Спасатели предупреждают об опасности схода снежных лавин в Карпатах.