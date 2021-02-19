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Потепління в Україні – синоптик оприлюднила прогноз. Фото:

Потепління в Україні — синоптик оприлюднила прогноз (КАРТА)

19 лют 2021, 12:58
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Потепління в Україні розпочнеться вже з 20 лютого — на заході та півдні очікується плюсова температура.

Прогнозом погоди поділилася синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

20 лютого в західних областях та в південній частині України денна температура повітря очікується +1−5°, на Закарпатті до +7°.

На решті території протягом дня передбачається 0−5° морозу, в північних і північно-східних областях місцями до 8° нижче нуля.

У ніч на 21 лютого також очікуються морози, але вже вдень практично по всіх території України буде плюсова температура або близько нуля.

Вдень у суботу та неділю істотних опадів не очікується, лише в північних і східних областях можливі незначні опади. Надалі потепління посилиться, прогнозує синоптик.

Потепління в Україні – синоптик оприлюднила прогноз. Джерело: Facebook

Потепління в Україні – синоптик оприлюднила прогноз. Джерело: Facebook

Рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин в Карпатах.


У зв’язку зі снігопадами 20−21 лютого у високогір’ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), — йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека в Карпатах

Джерело: Ракурс


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