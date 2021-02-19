Налагодити двосторонній зв’язок зі сплячою людиною змогли вчені. Фото: championat

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Ракурс

Вивчати можливості сну науковцям стане набагато легше, оскільки вони змогли продемонструвати, що між усвідомленим сновидінням та реальним світом можна налагодити зв’язок.

До сих пір такі контакти залишалися односторонніми: занурившись в усвідомлене сновидіння, люди могли повідомити про це рухами очей або виконати заздалегідь обговорене завдання. Але нещодавно дослідники продемонстровали зв’язок в обох напрямках: люди чули питання експериментаторів і відповідали на них, залишаючись уві сні. Про це розповідається в статті, опублікованій в журналі Current Biology.

Кілька команд вчених з Європи та США під керівництвом Кена Паллера з американського Північно-Західного університету провели низку експериментів з 35 добровольцями, які володіли різним досвідом усвідомлених сновидінь. Ще один дослід стосувався того, як людина, яка страждає нарколепсією, усвідомлює себе уві сні через неврологічні розлади.

До голови, щік та біля очей цих людей прикріпили електроди, які дозволили реєструвати настання фази швидкого сну, під час якої і приходять сновидіння. Команди піддослідним передавалися за допомогою голосу, а для зворотного зв’язку служили рухи очей і міміка.

У 60% випадків вченим на вдавалося знайти контакт, ще в 20% отримані відповіді виявилися неправильними або неясними. Лише у 18% випадків вдавалося вийти на певні і достовірні комунікації зі сплячими. Крім того, люди пам’ятали цей досвід. Вони розповідали, що питання вчених звучали уві сні, немов закадровий голос. Однак відтворювали подію вони не завжди точно і іноді називали не ті питання, які їм задавали.

Нагадаємо, науковці встановили, що денний сон є звичайним явищем у всьому світі і, як правило, вважається здоровою звичкою. Вважається, що він підвищує працездатність і протидіє негативним наслідкам нестачі нічного сну.