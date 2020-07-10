Сонний параліч. Фото: Pixabay

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Сонний параліч — дивний і лячний стан, з яким близько 7% людей стикалися хоча б раз у житті. Зазвичай страждають від нього ті, хто має розлади психічного здоров'я, проте деякі симптоми час від часу відвідують більшість із нас.

Чи небезпечний цей стан і що робити, якщо діагностував у себе симптоми сонного паралічу?

Причини виникнення сонного паралічу

Сонний параліч — це відчуття нездатності рухатися, коли ви засинаєте або прокидаєтеся. Воно виникає тому, що люди, які переживають параліч сну, не сплять і залишаються пильними, але не здатні керувати м'язами.

Зазвичай сонний параліч викликаний нерегулярним циклом сну. Перебуваючи в такому стані, тіло припиняє рух м'язів, поки людина ще свідома і не перебуває у стані швидкого сну.

Ви можете піддаватися більшому ризику паралічу сну, якщо у вас є діагноз на кшталт нарколепсії, апное уві сні, посттравматичного стресового синдрому, нерегулярний графік сну або якщо з подібною проблемою стикалися члени вашої родини.

За словами Гонсало Лайє, доктора медичних наук, директора Washington Behavioral Medicine Associates у Чеві Чейз, штат Мериленд, США, це захворювання зустрічається доволі часто. Приблизно 7‒8% людей хоча б раз у житті переживали або будуть переживати параліч сну.

Хоча цей досвід може бути страшним, він не є шкідливим, і більшість епізодів вирішуються самі по собі протягом кількох хвилин. «Здебільшого це м'який стан, і обізнаність щодо нього дуже допомагає», — каже Лайє.

Що викликає параліч сну?

Під час швидкого сну тіло зупиняє більшість м'язових рухів. Це називається атонією швидкого сну: вона потрібна для того, щоб у сонному стані ви зберігали одне положення тіла і залишалися в безпеці. В іншому разі ви робили б у житті всі ті дії, які вам сняться. Подібні розлади сну теж відомі, наприклад, так званий лунатизм, і вони не піддаються лікуванню. Людина, що страждає на лунатизм, може уві сні ненавмисно нашкодити собі або іншим.

«Тіло паралізує себе під час швидкого сну, тому ми не розігруємо наші сни в реальності і не завдаємо шкоди собі чи нашим партнерам по ліжку», — пояснює Нейт Уотсон, доктор медичних наук, директор Вашингтонського медичного центру сну.

Параліч сну виникає, коли ви входите в атонію, не перебуваючи у стані швидкого сну, поки ваш розум досі активний, і часто є результатом нерегулярного циклу сну та неспання.

Фактори ризику

За словами Патрісії Селан, докторки психіатрії, резидентки психіатрії Університету Далхаузі в Новій Шотландії (Канада), параліч сну може виникнути у людей з такими захворюваннями або факторами ризику:

Нарколепсія. Цей стан впливає на регуляцію циклу сну-неспання і часто виникає при сонному паралічі.

Апное уві сні. Порушення сну, такі, як апное, можуть збільшити ризик виникнення сонного паралічу.

Нерегулярний графік сну. Зазвичай це стосується людей, які змушені працювати вночі і які не мають регулярного графіка сну.

Посттравматичний стресовий розлад. ПТСР, а також високий рівень стресу, втоми або травми можуть збільшити ризик виникнення сонного паралічу.

Наявність генетичних факторів. Дослідження сонного паралічу, опубліковане в науковому журналі Sleep Research у 2015 році, виявило доказ того, що існує генетичний компонент у ризику розвитку такого розладу сну.

Лікування сонного паралічу

Сам по собі сонний параліч не є чимось шкідливим, і подібні епізоди часто проходять самостійно, тому не обов'язково звертатися по якусь спеціальну терапію.

Однак у багатьох з паралічем сну з'являється занепокоєння, тому що такі моменти можуть бути страшними. У деяких випадках це може навіть спровокувати розвиток безсоння, адже люди просто бояться засинати. Якщо проблема набуває таких масштабів, або епізоди сонного паралічу стають частішими, настав час звернутися по професійну допомогу.

«Немає певного способу лікування паралічу сну, але якщо вас турбує такий стан, існують заходи, яких можна вжити, щоб знизити ризик його виникнення», — каже докторка Селан.

Дотримуйтесь правил гігієни сну

Що можна зробити, щоб позбутися сонного паралічу? Лягати спати і прокидатися в один і той самий час щодня. Це сприяє встановленню регулярного графіка сну і допомагає запобігти епізодам сонного паралічу. Люди, які кажуть, що в них гарна якість сну, переживають сонний параліч набагато рідше за тих, хто погано засинає і прокидається.

«Лікування паралічу сну передбачає оптимізацію звичок. Це передбачає роботу над гігієною сну, щоб ви могли легше заснути і повноцінно відпочити вночі», — кажуть психіатри.

Зокрема, фахівці з гігієни сну радять:

фізичну активність перенести на початок дня;

уникати вживання кави і алкоголю за кілька годин до відходу до сну;

прибирати всі гаджети та екрани геть з очей за годину до сну;

заспокоїтися перед сном допоможе гаряча ванна, тиха музика, провітрювання кімнати і медитація;

вирішити основні проблеми зі здоров'ям.

Основні порушення сну або психічні розлади часто стають причиною сонного паралічу.

Дуже важливо вчасно лікувати такі стани, як апное уві сні або депресія, оскільки це може допомогти запобігти розвитку сонного паралічу і поліпшити загальний стан здоров'я. За словами медиків, вирішення проблем із загальним здоров'ям практично завжди супроводжується нормалізацією циклів сну і неспання у пацієнтів.

Працюйте над собою

Щоб не боятися сонного паралічу, треба володіти інформацією про цей стан. Усвідомлення того факту, що це поширена проблема і фактично не шкодить здоров'ю, може зменшити частоту виникнення таких випадків і допоможе зменшити занепокоєння, якщо, прокинувшись не до кінця, ви не зможете поворушити ні рукою, ні ногою.

Зазвичай коли люди стикаються з сонним паралічем вперше, це спричиняє шок — вони часто розповідають, що вирішили, ніби померли, або що на їхніх грудях хтось сів і не давав поворухнутися. Однак усвідомивши відсутність небезпеки і зрозумівши причину, люди перестають так лякатися.

Спокій і ще раз спокій

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) допоможе впоратися з будь-яким стресом або травмою, які можуть сприяти виникненню сонного паралічу. Деякі види КПТ використовуються для лікування безсоння і навчають пацієнтів методів релаксації, корисних для поліпшення гігієни сну і нормалізації циркадних ритмів.

Пігулка прийде на допомогу

Існують деякі ранні дослідження, автори яких стверджують, що селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), які зазвичай використовується для лікування депресії, можуть допомогти і в лікуванні сонного паралічу. Проте щоб довести, що ліки можуть бути ефективним лікуванням в цьому випадку, необхідні додаткові дослідження.

Не лякайтесь

Якщо ви один раз пережили сонний параліч, це не є безпосередньою причиною для занепокоєння. Однак це сигналізує про те, що вам варто зосередитися на поліпшенні якості сну.

«Хоча це і страшно, але сонний параліч, як правило, короткочасний, самообмежений і не вказує на наявність нарколепсії. Якщо вас відвідав такий стан — прислухайтеся до «дзвіночка». Можливо, це ознака того, що ваш сон став нездоровим», — зазначає доктор Уотсон.

Якщо сонний параліч починає заважати життю, саме час звернутися з цією проблемою до лікаря.