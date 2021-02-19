Наладить двустороннюю связь со спящим человеком смогли ученые. Фото: championat

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Ракурс

Изучать возможности сна ученым станет намного легче, поскольку они смогли продемонстрировать, что между осознанным сновидением и реальным миром можно наладить связь.

До сих пор эти контакты оставались односторонними: погрузившись в осознанное сновидение, люди могли сообщить об этом движениями глаз или выполнить заранее оговоренное задание. Но недавно исследователи продемонстрировали связь в обоих направлениях: люди слышали вопросы экспериментаторов и отвечали на них, оставаясь во сне. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Несколько команд ученых из Европы и США под руководством Кена Паллера из американского Северо-Западного университета провели ряд экспериментов с 35 добровольцами, которые обладали разным опытом осознанных сновидений. Еще один опыт касался того, как человек, страдающий нарколепсией, осознает себя во сне из-за неврологических расстройств.

К голове, щекам и возле глаз этих людей прикрепили электроды, которые позволили регистрировать наступление фазы быстрого сна, во время которой и приходят сновидения. Команды подопытным передавались с помощью голоса, а для обратной связи служили движения глаз и мимика.

В 60% случаев ученым на удавалось найти контакт, еще в 20% полученные ответы оказались неправильными или неясными. Лишь в 18% случаев удавалось выйти на определенные и достоверные коммуникации со спящими. Кроме того, люди помнили этот опыт. Они рассказывали, что вопросы ученых звучали во сне, словно закадровый голос. Однако воспроизводили событие они не всегда точно и иногда называли не те вопросы, которые им задавали.

Напомним, ученые установили, что дневной сон является обычным явлением во всем мире и, как правило, считается здоровой привычкой. Считается, что он повышает работоспособность и противодействует негативным последствиям недостатка ночного сна.