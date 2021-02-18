У більшості регіонів України 19 лютого опади не очікуються

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Ракурс

Погода в Україні 19 лютого буде без опадів, лише вночі у Криму та на Приазов’ї очікується сніг.

На півдні та сході країни можливі окремі пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, 9 лютого вночі та вранці на акваторії Азовського моря очікується сильний вітер, пориви 25−28 м/c, сильна хуртовина. Висота хвиль у відкритій частині моря становитиме 1,2−2 м.

Температура повітря вночі становитиме −20…−25°, вдень — −7…−12° морозу (у південних, південно-східних областях, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті вночі −11…−18°, вдень — −5…+1°).

Погода в Києві 19 лютого буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −20…−22°, вдень — піднімуться до −10…−12°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме −14…−16°, вдень — −1…−3°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі протягом наступної доби буде без опадів. Вночі термометри покажуть −11…−13°, вдень — −2…−4°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів. Вночі очікується температура повітря −14…−16°, вдень — −5…−7°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −16…−18° вночі та −6…−8° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 19 лютого буде без опадів. Вночі температура становитиме −7…−9°, вдень повітря прогріється до +1…+3°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 лютого буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.