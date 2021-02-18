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Ракурс
Про затримання прихильників «українських неонацистів» заявила ФСБ Росії. Фото: eadaily

Про затримання прихильників «українських неонацистів» заявила ФСБ Росії (ВІДЕО)

18 лют 2021, 18:22
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У Воронежі силовики затримали нібито прихильників «української молодіжної групи», причетних до «пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств».

Відомство завело кримінальні справи про розпалювання ненависті або ворожнечі групою осіб на трьох місцевих жителів 18, 19 і 33 років, інформують в прес-службі Слідчого комітету Воронезької області.

Повідомляють, що в січні 2020 року 19-річний молодий чоловік нібито «створив злочинну групу», діяльність якої була спрямована на «розпалювання національної ворожнечі».

У квітні того ж року він виготовив трафарет з «текстом екстремістського характеру», повідомляють на сайті.

Разом з 33-річним учасником групи він за допомогою трафарету наніс написи на стіни житлових будинків у двох районах Воронежа, стверджує слідство.


Ще один учасник групи нібито зробив «напис екстремістського змісту на паркані».

У ФСБ додали, що у затриманих вилучили символіку націоналістичних організацій, холодну зброю та засоби зв’язку.

Джерело: Ракурс


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